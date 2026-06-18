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МИД прокомментировал заявление главы ВВС ФРГ о готовности к войне с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
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16:46 18.06.2026
МИД прокомментировал заявление главы ВВС ФРГ о готовности к войне с Россией

Захарова: руководство ФРГ не осудило генерала Нойманна за призыв к войне с РФ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава германских ВВС Хольгер Нойманн заявил о немедленной готовности Берлина к войне с Россией.
  • Захарова выразила удивление тем, что руководство ФРГ не осудило заявление Нойманна.
  • Она подчеркнула, что отсутствие реакции со стороны германского руководства может свидетельствовать о нарушении положений основного документа об объединении ГДР и ФРГ, предусматривающего наказание за подготовку наступательной войны.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Удивляет тот факт, что руководство ФРГ не одернуло главу германских ВВС Хольгера Нойманна, заявившего о немедленной готовности Берлина к войне с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Нойманн в интервью британской газете Telegraph заявил, что ФРГ готова к немедленным боевым действиям против России. Глава ВВС ФРГ использовал в своем заявлении стандартный военный термин fight tonight, в дословном переводе с английского означающий "сражаться сегодня ночью".
"Еще есть вещь, которая действительно, честно говоря, удивляет: никто из представителей политического руководства ФРГ генерала не одернул", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, обычно после подобных высказываний указывают, что это личное мнение чиновника, однако никаких комментариев не последовало, а значит, германская верхушка играет в самоубийственную политику, в том числе нарушая основной документ об объединении ГДР и ФРГ, предписывающий наказание за подготовку наступательной войны.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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