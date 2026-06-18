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В МИД обеспокоены курсом Японии на ремилитаризацию - РИА Новости, 18.06.2026
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16:21 18.06.2026 (обновлено: 16:37 18.06.2026)
В МИД обеспокоены курсом Японии на ремилитаризацию

МИД России: Москва обеспокоена курсом Японии на ремилитаризацию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена курсом Японии на ремилитаризацию.
  • Она отметила, что курс Японии на ремилитаризацию противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции страны.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва озабочена и обеспокоена курсом Японии на ремилитаризацию, обращает внимание Токио на это в контактах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Курс Японии на ремилитаризацию явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России... Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
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В миреЯпонияМоскваРоссияМария Захарова
 
 
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