В МИД обеспокоены курсом Японии на ремилитаризацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена курсом Японии на ремилитаризацию.
- Она отметила, что курс Японии на ремилитаризацию противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции страны.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва озабочена и обеспокоена курсом Японии на ремилитаризацию, обращает внимание Токио на это в контактах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Курс Японии на ремилитаризацию явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России... Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.