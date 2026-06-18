В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий и действенный ответ на новые санкции Евросоюза.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия жестко ответит на новые санкции, которые ввел Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в антироссийские санкции 34 физических и 47 юридических лиц.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что с введением новых пакетов санкций ЕС не замечает, насколько неэффективны и саморазоблачительны для Запада эти меры.
"Почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, и миру... Но, придумывая, как увеличить количество этих санкции, они никак не могут придумать, как увеличить их отдачу, то есть как сделать так, чтобы бумерангом не прилетало по ним", - добавила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.