В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что с введением новых пакетов санкций ЕС не замечает, насколько неэффективны и саморазоблачительны для Запада эти меры.

"Почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, и миру... Но, придумывая, как увеличить количество этих санкции, они никак не могут придумать, как увеличить их отдачу, то есть как сделать так, чтобы бумерангом не прилетало по ним", - добавила она.