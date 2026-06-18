В МИД заявили, что решительно ответят на агрессию на любой регион России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о решительном и разрушительном ответе России на агрессию любой страны НАТО на любой российский регион.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Россия ответит решительно и разрушительно на агрессию любой страны НАТО на любой российский регион, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них”, - сказала она в ходе брифинга.