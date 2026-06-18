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В МИД заявили, что решительно ответят на агрессию на любой регион России - РИА Новости, 18.06.2026
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15:53 18.06.2026 (обновлено: 16:00 18.06.2026)
В МИД заявили, что решительно ответят на агрессию на любой регион России

МИД: Россия решительно ответит на агрессию НАТО на любой регион России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о решительном и разрушительном ответе России на агрессию любой страны НАТО на любой российский регион.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Россия ответит решительно и разрушительно на агрессию любой страны НАТО на любой российский регион, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них”, - сказала она в ходе брифинга.
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