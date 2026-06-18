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МИД назвал переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в ЕС пиаром - РИА Новости, 18.06.2026
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14:44 18.06.2026 (обновлено: 15:01 18.06.2026)
МИД назвал переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в ЕС пиаром

МИД России назвал переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в ЕС пиаром

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС является пиаром.
  • Она отметила, что вопрос о том, как переживающая экономический кризис Западная Европа будет помогать Украине и Молдавии, остается без ответа.
  • Россия будет наблюдать за ходом переговоров и их влиянием на процессы внутри этих государств и трансформацию Европейского союза.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве считают пиаром решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, будут внимательно наблюдать за процессом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Общее состояние, в котором находится и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости", - сказала она.
"Это нужно для пиара. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и режимов в некой евроинтеграции", - добавила Захарова.
По ее словам, остается без ответа вопрос о том, как переживающая глубокий экономический кризис Западная Европа "будет подтягивать до приемлемых показателей находящихся фактически на международном иждивении Молдавию и Украину".
"Мы будем, конечно, наблюдать за переговорами неоколониального Брюсселя с неонацистским Киевом и тоталитарным Кишиневом, ведущими свои страны к политическому краху и социально-экономическому коллапсу. Посмотрим как их ход будет влиять на процессы внутри этих государств и трансформацию самого Европейского союза", - добавила Захарова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
ЕС анонсировал переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии
12 июня, 20:19
 
ЕвросоюзУкраинаМолдавияРоссияМария Захарова
 
 
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