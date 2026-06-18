Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС является пиаром.
- Она отметила, что вопрос о том, как переживающая экономический кризис Западная Европа будет помогать Украине и Молдавии, остается без ответа.
- Россия будет наблюдать за ходом переговоров и их влиянием на процессы внутри этих государств и трансформацию Европейского союза.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве считают пиаром решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, будут внимательно наблюдать за процессом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это нужно для пиара. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и режимов в некой евроинтеграции", - добавила Захарова.
По ее словам, остается без ответа вопрос о том, как переживающая глубокий экономический кризис Западная Европа "будет подтягивать до приемлемых показателей находящихся фактически на международном иждивении Молдавию и Украину".
"Мы будем, конечно, наблюдать за переговорами неоколониального Брюсселя с неонацистским Киевом и тоталитарным Кишиневом, ведущими свои страны к политическому краху и социально-экономическому коллапсу. Посмотрим как их ход будет влиять на процессы внутри этих государств и трансформацию самого Европейского союза", - добавила Захарова.