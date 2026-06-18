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МИД анонсировал переговоры Лаврова с коллегой из Мадагаскара - РИА Новости, 18.06.2026
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14:12 18.06.2026 (обновлено: 14:25 18.06.2026)
МИД анонсировал переговоры Лаврова с коллегой из Мадагаскара

Главы МИД России и Мадагаскара в пятницу обсудят двусторонние отношения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Мадагаскара.
  • Переговоры запланированы на 19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с главой МИД Мадагаскара, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«

"Девятнадцатого июня глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Мадагаскар", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсудить состояние двусторонних отношений, наметить дальнейшие шаги для укрепления политического диалога.
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