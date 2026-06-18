МИД анонсировал переговоры Лаврова с коллегой из Мадагаскара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Мадагаскара.
- Переговоры запланированы на 19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с главой МИД Мадагаскара, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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"Девятнадцатого июня глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Мадагаскар", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсудить состояние двусторонних отношений, наметить дальнейшие шаги для укрепления политического диалога.