Россия готова способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва готова продолжать дипломатическую поддержку усилий по стабилизации на Ближнем Востоке.
- В МИД России выразили готовность поддерживать стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва готова и далее оказывать дипломатическую поддержку усилиям по долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявили в четверг в МИД России.
"Выражаем готовность и далее оказывать весомую дипломатическую поддержку усилиям, направленным на устойчивую и долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке", - сказано в заявлении на сайте министерства.