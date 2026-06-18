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Россия готова способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил МИД - РИА Новости, 18.06.2026
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11:55 18.06.2026
Россия готова способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил МИД

МИД: РФ готова продолжать поддерживать усилия по стабилизации на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва готова продолжать дипломатическую поддержку усилий по стабилизации на Ближнем Востоке.
  • В МИД России выразили готовность поддерживать стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва готова и далее оказывать дипломатическую поддержку усилиям по долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявили в четверг в МИД России.
"Выражаем готовность и далее оказывать весомую дипломатическую поддержку усилиям, направленным на устойчивую и долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке", - сказано в заявлении на сайте министерства.
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