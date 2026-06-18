Россия готова способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил МИД

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва готова и далее оказывать дипломатическую поддержку усилиям по долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявили в четверг в МИД России.