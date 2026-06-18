МИД Китая призвал НАТО переосмыслить влияние на стабильность в мире

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. НАТО как порождению эпохи холодной войны следует переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в современном мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он добавил, что альянсу также необходимо "глубоко переосмыслить свою роль и влияние, как порождению эпохи холодной войны, на мир и стабильность в современном мире".