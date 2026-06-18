Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину.
- Линь Цзянь призвал НАТО переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в современном мире как порождению эпохи холодной войны.
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. НАТО как порождению эпохи холодной войны следует переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в современном мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Он добавил, что альянсу также необходимо "глубоко переосмыслить свою роль и влияние, как порождению эпохи холодной войны, на мир и стабильность в современном мире".
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