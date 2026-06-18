Фото президента Ирана с подписанным меморандумом с США опубликовали в СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
- Меморандум определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает обязательство Ирана не получать ядерное оружие и переговоры по иранской ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранское государственное агентство IRNA опубликовало фотографии президента Ирана Масуда Пезешкиана, держащего в руках подписанный меморандум с США.
На одной из фотографий Пезешкиан держит документ на английском языке, на другой - на персидском с подписями президентов двух стран - своей и президента США Дональда Трампа.
В Иране раскрыли детали меморандума с США
17 июня, 22:32
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.