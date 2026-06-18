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Фото президента Ирана с подписанным меморандумом с США опубликовали в СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
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12:31 18.06.2026
Фото президента Ирана с подписанным меморандумом с США опубликовали в СМИ

IRNA опубликовало фотографию президента Ирана с подписанным меморандумом с США

© Фото : Irna ImagesПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Irna Images
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • Меморандум определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает обязательство Ирана не получать ядерное оружие и переговоры по иранской ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранское государственное агентство IRNA опубликовало фотографии президента Ирана Масуда Пезешкиана, держащего в руках подписанный меморандум с США.
На одной из фотографий Пезешкиан держит документ на английском языке, на другой - на персидском с подписями президентов двух стран - своей и президента США Дональда Трампа.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Иране раскрыли детали меморандума с США
17 июня, 22:32
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
СМИ: Израилю не дали ознакомиться с текстом меморандума США с Ираном
16 июня, 18:45
 
В миреИранСШАОрмузский проливМасуд ПезешкианДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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