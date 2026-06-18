СМИ: Мелони необычно отреагировала на слова Макрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон что-то прошептал премьер-министру Италии Джордже Мелони на ухо во время саммита G7.
- Мелони отреагировала на слова Макрона, закатив глаза.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо во время саммита G7, сообщает Daily Mail.
На кадрах итальянский премьер наклоняется в сторону Макрона, после чего тот что-то говорит Мелони, прикрыв рот рукой. Затем она вполоборота поворачивается и закатывает глаза. Остается неизвестным, что сказал президент Франции.
Ранее Владимир Зеленский на полях саммита "Большой семерки" попытался поцеловать Мелони.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
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