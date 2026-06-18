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СМИ: Мелони необычно отреагировала на слова Макрона - РИА Новости, 18.06.2026
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17:22 18.06.2026
СМИ: Мелони необычно отреагировала на слова Макрона

Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

© Кадр видеоДжорджа Мелони закатывает глаза во время беседы с Эммануэлем Макроном
Джорджа Мелони закатывает глаза во время беседы с Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Кадр видео
Джорджа Мелони закатывает глаза во время беседы с Эммануэлем Макроном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон что-то прошептал премьер-министру Италии Джордже Мелони на ухо во время саммита G7.
  • Мелони отреагировала на слова Макрона, закатив глаза.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо во время саммита G7, сообщает Daily Mail.
"В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять невозмутимое выражение лица во время встреч, Мелони не смогла скрыть своей реакции и, казалось, закатила глаза на то, что ей сказал Макрон", — говорится в материале.
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На кадрах итальянский премьер наклоняется в сторону Макрона, после чего тот что-то говорит Мелони, прикрыв рот рукой. Затем она вполоборота поворачивается и закатывает глаза. Остается неизвестным, что сказал президент Франции.
Ранее Владимир Зеленский на полях саммита "Большой семерки" попытался поцеловать Мелони.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
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В миреФранцияИталияШвейцарияЭммануэль МакронДжорджа МелониВладимир ЗеленскийG7
 
 
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