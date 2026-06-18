В Подмосковье временно закрыли ТЦ "МЕГА Белая дача"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торговый центр «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыт по техническим причинам.
- Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», произошло возгорание.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковный торговый центр "МЕГА Белая дача" временно остановил работу по техническим причинам.
"По техническим причинам "МЕГА Белая Дача" временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах", — говорится в Telegram-канале ТЦ.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на кровлю "Белой дачи" упали обломки сбитого украинского беспилотника, там начался пожар. Информация о его площади и возможных пострадавших пока уточняется.
Минувшей ночью и рано утром Москва и Подмосковье подверглись самой массированной за два года атаке украинских дронов. Как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили почти 200 беспилотников, но несколько смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Кроме того, фрагменты одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовод".
В Подмосковье обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома в деревне Степаново в Электростали, там пострадала женщина. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, там пострадавших не было. В Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промзоне. Сообщалось также о повреждениях дачных домов в Чехове и Павловском Посаде.