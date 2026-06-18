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В Подмосковье временно закрыли ТЦ "МЕГА Белая дача" - РИА Новости, 18.06.2026
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В Подмосковье временно закрыли ТЦ "МЕГА Белая дача"

ТЦ «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыли из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Мария Алексеева | Перейти в медиабанкТорговый центр "Мега - Белая Дача"
Торговый центр Мега - Белая Дача - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Мария Алексеева
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Торговый центр "Мега - Белая Дача". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торговый центр «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыт по техническим причинам.
  • Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», произошло возгорание.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковный торговый центр "МЕГА Белая дача" временно остановил работу по техническим причинам.
"По техническим причинам "МЕГА Белая Дача" временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах", — говорится в Telegram-канале ТЦ.
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По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на кровлю "Белой дачи" упали обломки сбитого украинского беспилотника, там начался пожар. Информация о его площади и возможных пострадавших пока уточняется.
Минувшей ночью и рано утром Москва и Подмосковье подверглись самой массированной за два года атаке украинских дронов. Как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили почти 200 беспилотников, но несколько смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Кроме того, фрагменты одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовод".
В Подмосковье обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома в деревне Степаново в Электростали, там пострадала женщина. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, там пострадавших не было. В Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промзоне. Сообщалось также о повреждениях дачных домов в Чехове и Павловском Посаде.
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