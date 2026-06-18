Рязанский губернатор вручил награды сотрудникам медучреждений региона

РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды сотрудникам медицинских учреждений, сообщила пресс-служба правительства области.

"Глава региона вручил награды представителям медицинских учреждений – медсестрам, фельдшерам, врачам, а также специалистам, которые содействуют развитию донорского движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор поздравил участников церемонии с предстоящим Днем медицинского работника. Глава региона вручил почетные грамоты министерства здравоохранения РФ, знаки "Благодарность от Земли Рязанской", "За усердие" и "За благодеяние и милосердие".

Сотрудники областной станции переливания крови и областной клинической больницы удостоены медалей "За содействие донорскому движению". Благодарность министра здравоохранение РФ объявлена коллективам медицинского колледжа и городского клинического родильного дома №2. В соответствии с указом президента РФ врачу-кардиологу областной клинической больницы Сергею Аксентьеву присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", уточняет правительство региона.

"Здравоохранение остается моим личным приоритетом. Нужно, чтобы все жители региона получали квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, а у медиков были достойные условия работы и возможности для профессионального роста", - цитирует Малкова его пресс-служба.