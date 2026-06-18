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Рязанский губернатор вручил награды сотрудникам медучреждений региона - РИА Новости, 18.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:12 18.06.2026
Рязанский губернатор вручил награды сотрудникам медучреждений региона

Малков вручил региональные награды сотрудникам медицинских учреждений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды сотрудникам медицинских учреждений, сообщила пресс-служба правительства области.
"Глава региона вручил награды представителям медицинских учреждений – медсестрам, фельдшерам, врачам, а также специалистам, которые содействуют развитию донорского движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор поздравил участников церемонии с предстоящим Днем медицинского работника. Глава региона вручил почетные грамоты министерства здравоохранения РФ, знаки "Благодарность от Земли Рязанской", "За усердие" и "За благодеяние и милосердие".
Сотрудники областной станции переливания крови и областной клинической больницы удостоены медалей "За содействие донорскому движению". Благодарность министра здравоохранение РФ объявлена коллективам медицинского колледжа и городского клинического родильного дома №2. В соответствии с указом президента РФ врачу-кардиологу областной клинической больницы Сергею Аксентьеву присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", уточняет правительство региона.
"Здравоохранение остается моим личным приоритетом. Нужно, чтобы все жители региона получали квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, а у медиков были достойные условия работы и возможности для профессионального роста", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что в системе здравоохранения региона появляется новое высокотехнологичное оборудование, внедряются передовые методы лечения. Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" идет модернизация первичного звена здравоохранения, диспансеризация и профосмотры населения, профессиональная подготовка кадров, получает развитие система реабилитации, цифровизация отрасли.
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