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В Ингушетии ищут мальчика, пропавшего на реке Сунжа - РИА Новости, 18.06.2026
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09:43 18.06.2026 (обновлено: 09:48 18.06.2026)
В Ингушетии ищут мальчика, пропавшего на реке Сунжа

В Ингушетии около 400 человек ищут пропавшего на реке Сунжа мальчика

© МЧС Республики Ингушетия/MAXПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© МЧС Республики Ингушетия/MAX
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулаке, предположительно, он утонул.
  • Более 360 спасателей участвуют в поисках мальчика на реке Сунжа, работы ведутся в нескольких населенных пунктах.
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Более 360 спасателей принимают участие в поисках пропавшего несколько дней назад на реке Сунжа восьмилетнего мальчика, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
В понедельник ведомство сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулаке пропал восьмилетний мальчик - предположительно, он утонул. В тот же день начались поиски, которые пока не дали результата. Региональные СУСК РФ и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.
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"Продолжаются поисково-спасательные работы по поиску утонувшего ребенка на реке Сунжа, (они проводятся – ред.) в пределах г. Карабулак, с.п. Троицкое и г. Сунжа… К работам привлечены 365 человек, 37 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работ – в селении Яндаре - развернут оперативный штаб.
Ранее центр управления регионом сообщал, что к поискам также привлечены волонтеры и местные жители.
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