Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии

Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии

В Ингушетии ищут мальчика, пропавшего на реке Сунжа

Краткий пересказ от РИА ИИ Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулаке, предположительно, он утонул.

Более 360 спасателей участвуют в поисках мальчика на реке Сунжа, работы ведутся в нескольких населенных пунктах.

НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Более 360 спасателей принимают участие в поисках пропавшего несколько дней назад на реке Сунжа восьмилетнего мальчика, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.

В понедельник ведомство сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулаке пропал восьмилетний мальчик - предположительно, он утонул. В тот же день начались поиски, которые пока не дали результата. Региональные СУСК РФ и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.

"Продолжаются поисково-спасательные работы по поиску утонувшего ребенка на реке Сунжа, (они проводятся – ред.) в пределах г. Карабулак, с.п. Троицкое и г. Сунжа… К работам привлечены 365 человек, 37 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работ – в селении Яндаре - развернут оперативный штаб.