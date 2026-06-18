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Выпад Макрона в адрес России вывел из себя французов - РИА Новости, 18.06.2026
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22:01 18.06.2026

Выпад Макрона в адрес России вывел из себя французов

© REUTERS / Christian HartmannЭммануэль Макрон на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
Эммануэль Макрон на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Эммануэль Макрон на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление Макрона о "ремобилизации" G7 против России.
  • Комментаторы выражают скептицизм и критику в адрес работы Макрона и эффективности саммитов G7.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "ремобилизации" G7 против России.
"Эти саммиты G7, как и все остальные, теперь служат лишь для того, чтобы сделать разрозненное семейное фото и провести заключительную пресс-конференцию, которая неизменно скатывается к самовосхвалению", — написал один из комментаторов.
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"Когда Владимир Зеленский эмигрирует с Украины со своими чемоданами, набитыми деньгами из Брюсселя, Макрон вполне может претендовать на роль его преемника, ведь он сделал для Киева больше, чем для Франции", — высказался другой.
"Бедняга, он повторяет одно и то же уже четыре года", — напомнил третий.
"Сплошные разговоры, сплошная бравада и, самое главное, хвастовство и крики. Он просто не может остановиться", — поделился мнением еще один пользователь.
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Макрон на полях саммита G7 во Франции заявил, что "ремобилизация "Большой семерки" для усиления давления на Россию имеет "чрезвычайно важное значение".
Ранее сообщалось, что французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы. Политики обсудили в том числе то обстоятельство, что Зеленскому не удалось организовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит G7 прошел 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече приняли лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
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