Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление Макрона о "ремобилизации" G7 против России.
- Комментаторы выражают скептицизм и критику в адрес работы Макрона и эффективности саммитов G7.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "ремобилизации" G7 против России.
"Эти саммиты G7, как и все остальные, теперь служат лишь для того, чтобы сделать разрозненное семейное фото и провести заключительную пресс-конференцию, которая неизменно скатывается к самовосхвалению", — написал один из комментаторов.
"Когда Владимир Зеленский эмигрирует с Украины со своими чемоданами, набитыми деньгами из Брюсселя, Макрон вполне может претендовать на роль его преемника, ведь он сделал для Киева больше, чем для Франции", — высказался другой.
"Бедняга, он повторяет одно и то же уже четыре года", — напомнил третий.
"Сплошные разговоры, сплошная бравада и, самое главное, хвастовство и крики. Он просто не может остановиться", — поделился мнением еще один пользователь.
Ранее сообщалось, что французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы. Политики обсудили в том числе то обстоятельство, что Зеленскому не удалось организовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит G7 прошел 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече приняли лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.