Умер мультипликатор Игорь Макаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умер художник-постановщик мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах" Игорь Макаров.
- Ему было 82 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Художник-постановщик мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах" Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе Союза .
По данным Союза кинематографистов, Макаров в 1968 году окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Отмечается, что он работал над такими мультфильмами как "Контакты... Конфликты...", "Стереотипы" и "Йоксель-Моксель".