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Умер мультипликатор Игорь Макаров - РИА Новости, 18.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:49 18.06.2026
Умер мультипликатор Игорь Макаров

Умер создатель мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах" Игорь Макаров

© Фото : Союз кинематографистов РФ/TelegramМультипликатор Игорь Макаров
Мультипликатор Игорь Макаров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Союз кинематографистов РФ/Telegram
Мультипликатор Игорь Макаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер художник-постановщик мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах" Игорь Макаров.
  • Ему было 82 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Художник-постановщик мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах" Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе Союза .
«
"Восемнадцатого июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича (1944-2026)", - говорится в сообщении.
По данным Союза кинематографистов, Макаров в 1968 году окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Отмечается, что он работал над такими мультфильмами как "Контакты... Конфликты...", "Стереотипы" и "Йоксель-Моксель".
 
КультураРоссияОбществоИгорь Макаров (мультипликатор)
 
 
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