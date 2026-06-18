Лукашенко поручил расследовать атаку БПЛА на автобус с белорусами

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента с атакой украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

"Этот факт он держит на личном, самом жестком контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан", - добавил он.