Лукашенко поручил расследовать атаку БПЛА на автобус с белорусами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента с атакой украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
- Следственный комитет и спецслужбы Белоруссии занимаются расследованием этого инцидента, собранную информацию представят главе государства.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента с атакой украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Какими же нечеловеческими качествами должен обладать оператор, который запустил этот беспилотник в этот мирный автобус. Что тут комментировать? Просто бесчеловечное отношение. Поэтому президент отдал ряд поручений - до конца разобраться, провести свое расследование", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Первый информационный".
Госсекретарь Совбеза отметил, что атакующая сторона наверняка видела, что автобус перевозит мирных граждан. По его словам, этими вопросами занимается Следственный комитет и спецслужбы Белоруссии, как только будет собрана вся объективная информация, ее представят главе государства.
"Этот факт он держит на личном, самом жестком контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан", - добавил он.