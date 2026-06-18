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Лукашенко поручил расследовать атаку БПЛА на автобус с белорусами - РИА Новости, 18.06.2026
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19:39 18.06.2026
Лукашенко поручил расследовать атаку БПЛА на автобус с белорусами

Лукашенко поручил расследовать атаку БПЛА на автобус в Брянской области

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента с атакой украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
  • Следственный комитет и спецслужбы Белоруссии занимаются расследованием этого инцидента, собранную информацию представят главе государства.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента с атакой украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Какими же нечеловеческими качествами должен обладать оператор, который запустил этот беспилотник в этот мирный автобус. Что тут комментировать? Просто бесчеловечное отношение. Поэтому президент отдал ряд поручений - до конца разобраться, провести свое расследование", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Первый информационный".
Госсекретарь Совбеза отметил, что атакующая сторона наверняка видела, что автобус перевозит мирных граждан. По его словам, этими вопросами занимается Следственный комитет и спецслужбы Белоруссии, как только будет собрана вся объективная информация, ее представят главе государства.
"Этот факт он держит на личном, самом жестком контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан", - добавил он.
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БелоруссияБрянская областьРоссияАлександр ЛукашенкоАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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