Лукашенко назвал ключевые направления развития армии

При этом он высказал мнение, что надо учиться бороться с беспилотниками. "Надо иметь сильное оружие против беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Надо. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться", - сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что ранее в этом году была проведена масштабная проверка вооруженных сил. "В первом приближении итоги мы рассмотрели. По моим данным, само обсуждение, итоги, в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии -вы - должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года", - сказал глава государства.