Лукашенко назвал ключевые направления развития армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повышение эффективности ПВО является одним из основных направлений развития армии страны.
- Противодействие беспилотным летательным аппаратам также названо ключевым направлением развития вооруженных сил Белоруссии.
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повышение эффективности ПВО и противодействие БПЛА ключевыми направлениями развития армии страны.
"Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров - это одни из основных направлений", - заявил президент, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, обозначая ключевые направления и подходы. Его слова приводит агентство Белта.
При этом глава государства подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений в вопрос определения направлений развития вооруженных сил республики.
"Мы не можем ошибаться. У нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как весь мир - с ума сегодня сходит "беспилотники, беспилотники!" – сказал Лукашенко.
При этом он высказал мнение, что надо учиться бороться с беспилотниками. "Надо иметь сильное оружие против беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Надо. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться", - сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что ранее в этом году была проведена масштабная проверка вооруженных сил. "В первом приближении итоги мы рассмотрели. По моим данным, само обсуждение, итоги, в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии -вы - должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года", - сказал глава государства.