Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения, сообщает госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения", - приводит агентство слова Лукашенко.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.