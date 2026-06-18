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Лукашенко призвал расследовать атаку ВСУ на автобус вместе с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
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12:48 18.06.2026
Лукашенко призвал расследовать атаку ВСУ на автобус вместе с Россией

Лукашенко призвал расследовать атаку ВСУ на автобус под Брянском вместе с РФ

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми должна быть расследована вместе с Россией.
  • БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, в результате погибла женщина и восемь человек получили травмы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на автобус белорусскими детьми в Брянской области должна быть расследована вместе с Россией, РФ готова помогать Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", - заявил Лукашенко, его цитирует агентство Белта.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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