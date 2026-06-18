Лукашенко призвал расследовать атаку ВСУ на автобус вместе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми должна быть расследована вместе с Россией.
- БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, в результате погибла женщина и восемь человек получили травмы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на автобус белорусскими детьми в Брянской области должна быть расследована вместе с Россией, РФ готова помогать Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.