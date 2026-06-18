Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко назвал атаку беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми бандитизмом и открытым фашизмом.
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области является не просто террористическим актом, а бандитизмом и открытым фашизмом.
"Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям", - приводит агентство Белта слова белорусского президента в четверг.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.