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Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом - РИА Новости, 18.06.2026
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12:43 18.06.2026 (обновлено: 12:52 18.06.2026)
Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом

Александр Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко назвал атаку беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми бандитизмом и открытым фашизмом.
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области является не просто террористическим актом, а бандитизмом и открытым фашизмом.
"Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям", - приводит агентство Белта слова белорусского президента в четверг.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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