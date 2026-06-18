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Лукашенко предупредил о последствиях провокаций против Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2026
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12:08 18.06.2026 (обновлено: 12:19 18.06.2026)
Лукашенко предупредил о последствиях провокаций против Белоруссии

Лукашенко: провокации против Белоруссии плохо обойдутся

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попытка втянуть страну в войну обернется плохими последствиями для инициаторов.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
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