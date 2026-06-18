Лукашенко предупредил о последствиях провокаций против Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попытка втянуть страну в войну обернется плохими последствиями для инициаторов.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".