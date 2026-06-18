БПЛА, атаковавший автобус под Брянском, был украинским, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дрон, ударивший в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, был украинским.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дрон, ударивший в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, был украинским, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - заявил белорусский лидер, которого цитирует агентство Белта.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.