Лукашенко заявил, что ждет ответа от Украины по атаке под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по ситуации с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
- ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик.
- В автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области, одна женщина погибла, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по ситуации с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.