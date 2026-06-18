В Израиле вынесли выговор послу Белоруссии из-за слов Лукашенко о холокосте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль сделал выговор послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу из-за высказываний Александра Лукашенко.
- Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya провел параллель между ужасами Холокоста и действиями израильской армии в секторе Газа.
- МИД Израиля решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста со "справедливой войной Израиля против джихадистского террора".
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль в среду сделал выговор послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу из-за высказываний Александра Лукашенко, в которых белорусский лидер провел параллель между ужасами Холокоста и действиями израильской армии в секторе Газа, говорится в заявлении МИД, полученном РИА Новости.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya подверг сомнению право Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа. По его оценке, из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире. Интервью вышло на английском языке.
"По указанию министра иностранных дел Гидеона Саара генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль сегодня (в среду - ред.) вызвал посла Белоруссии в Израиле Юрия Ярошевича для вынесения выговора в знак решительного протеста из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов холокоста, которые также произошли и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против джихадистского террора", - говорится в заявлении МИД Израиля.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.