В Израиле вынесли выговор послу Белоруссии из-за слов Лукашенко о холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль в среду сделал выговор послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу из-за высказываний Александра Лукашенко, в которых белорусский лидер провел параллель между ужасами Холокоста и действиями израильской армии в секторе Газа, говорится в заявлении МИД, полученном РИА Новости.