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Число жертв от израильских ударов по Ливану достигло 3912 человек - РИА Новости, 18.06.2026
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17:07 18.06.2026
Число жертв от израильских ударов по Ливану достигло 3912 человек

Минздрав Ливана: число жертв от израильских ударов достигло 3912 человек

© AP Photo / Hassan AmmarСкорая в Ливане
Скорая в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Скорая в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации 2 марта достигло 3912 человек, еще 11873 получили ранения.
  • С начала конфликта погибли 133 человека из числа сотрудников служб здравоохранения, еще 402 получили ранения, зафиксировано 172 атаки на бригады скорой помощи.
  • Повреждения получили 17 больниц, три из них прекратили работу, а также 38 медицинских и спасательных пунктов и 173 машины скорой помощи.
БЕЙРУТ, 18 июн - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации 2 марта достигло 3912, еще 11873 человека получили ранения, следует из данных министерства здравоохранения Ливана.
"Общее число пострадавших составило 15785 человек, из них 3912 погибли, 11873 получили ранения", - говорится в инфографике, опубликованной ведомством
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По сравнению с данными минздрава за 17 июня, когда ведомство сообщало о 3884 погибших и 11856 раненых, за сутки число жертв выросло на 28, раненых - на 17.
По данным ведомства, в результате атак на медицинскую инфраструктуру и сотрудников служб здравоохранения с начала конфликта погибли 133 человека, еще 402 получили ранения.
Минздрав также зафиксировал 172 атаки на бригады скорой помощи. В результате ударов были повреждены 38 медицинских и спасательных пунктов, а также 173 машины скорой помощи.
Кроме того, по данным ведомства, повреждения получили 17 больниц, три из них прекратили работу.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.
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