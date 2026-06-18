Число жертв от израильских ударов по Ливану достигло 3912 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации 2 марта достигло 3912 человек, еще 11873 получили ранения.

С начала конфликта погибли 133 человека из числа сотрудников служб здравоохранения, еще 402 получили ранения, зафиксировано 172 атаки на бригады скорой помощи.

Повреждения получили 17 больниц, три из них прекратили работу, а также 38 медицинских и спасательных пунктов и 173 машины скорой помощи.

БЕЙРУТ, 18 июн - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации 2 марта достигло 3912, еще 11873 человека получили ранения, следует из данных министерства здравоохранения Ливана.

"Общее число пострадавших составило 15785 человек, из них 3912 погибли, 11873 получили ранения", - говорится в инфографике, опубликованной ведомством

По сравнению с данными минздрава за 17 июня, когда ведомство сообщало о 3884 погибших и 11856 раненых, за сутки число жертв выросло на 28, раненых - на 17.

По данным ведомства, в результате атак на медицинскую инфраструктуру и сотрудников служб здравоохранения с начала конфликта погибли 133 человека, еще 402 получили ранения.

Минздрав также зафиксировал 172 атаки на бригады скорой помощи. В результате ударов были повреждены 38 медицинских и спасательных пунктов, а также 173 машины скорой помощи.

Кроме того, по данным ведомства, повреждения получили 17 больниц, три из них прекратили работу.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе . " Хезболлах " ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах.