ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС.
- Он предупредил о возможных последствиях атак на атомную станцию, которые могут затронуть Украину, Россию и значительную часть Европы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование станции, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее он сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар.
"От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС, теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС - тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС - трагедия дважды", - приводит госкорпорация слова Лихачева.
Он предупредил, что может случиться все, что угодно: отказ оборудования, природный катаклизм, техногенный инцидент.
"Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков - это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий. А масштабы могут быть такими, что затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы", - подчеркнул глава госкорпорации.