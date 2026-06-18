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ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 18.06.2026
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14:52 18.06.2026 (обновлено: 14:59 18.06.2026)
ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС.
  • Он предупредил о возможных последствиях атак на атомную станцию, которые могут затронуть Украину, Россию и значительную часть Европы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование станции, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее он сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар.
"От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС, теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС - тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС - трагедия дважды", - приводит госкорпорация слова Лихачева.
Он предупредил, что может случиться все, что угодно: отказ оборудования, природный катаклизм, техногенный инцидент.
"Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков - это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий. А масштабы могут быть такими, что затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы", - подчеркнул глава госкорпорации.
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Запорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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