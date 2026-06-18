При налете БПЛА на Энергодар погиб работник ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате налета украинских беспилотников на Энергодар один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вчера днем в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них - работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб", - приводит госкорпорация слова Лихачева.
Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.
По словам Лихачева, ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС.
"Это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС вооруженными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб наш водитель. Каждый месяц фиксируем раненых", - отметил Лихачев.