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При налете БПЛА на Энергодар погиб работник ЗАЭС - РИА Новости, 18.06.2026
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14:51 18.06.2026 (обновлено: 14:55 18.06.2026)
При налете БПЛА на Энергодар погиб работник ЗАЭС

Лихачев: при налете БПЛА на Энергодар погиб работник ЗАЭС, еще один пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате налета украинских беспилотников на Энергодар один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вчера днем в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них - работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб", - приводит госкорпорация слова Лихачева.
Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.
По словам Лихачева, ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС.
"Это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС вооруженными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб наш водитель. Каждый месяц фиксируем раненых", - отметил Лихачев.
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ЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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