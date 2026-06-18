При налете БПЛА на Энергодар погиб работник ЗАЭС

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС вооруженными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб наш водитель. Каждый месяц фиксируем раненых", - отметил Лихачев.