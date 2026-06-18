В Совфеде рассказали о новой мере поддержки участников СВО и их семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники СВО и их супруги имеют право на списание долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.
- Чтобы воспользоваться правом на списание долгов, военнослужащий должен заключить контракт с Минобороны не ранее 1 мая 2026 года и предоставить заверенную копию контракта.
- После выполнения всех необходимых действий нужно уведомить банк-кредитор и запросить официальный документ о списании долга.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участники СВО и их супруги имеют право на списание долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Военнослужащие, заключившие контракт не ранее 1 мая 2026 года, могут воспользоваться правом на списание долгов по кредитам. По закону списать можно долги до 10 миллионов рублей - просроченные долги по потребительским кредитам, микрозаймам, кредитным картам - если до 1 мая 2026 года вступило в силу решение суда о взыскании, есть исполнительный лист либо возбуждено исполнительное производство", - сказал политик.
Сенатор отметил, что эта мера поддержки распространяется и на супругу (супруга) военнослужащего. При этом, добавил он, долги суммируются, поэтому общий лимит на семью – 10 миллионов рублей.
"Для того, чтобы оформить списание долгов, гражданин должен заключить контракт с Минобороны не ранее 1 мая 2026 года и получить на руки заверенную копию контракта с датой подписания. Затем – собрать доказательства наличия "просуженного" долга и подать заявление судебному приставу о прекращении исполнительного производства на основании нового закона, приложив к нему копии контракта, паспорта, свидетельства о браке, если речь о супруге, и справку из суда, если она есть", - объяснил Гибатдинов.
По словам сенатора, после совершения всех действий нужно уведомить банк-кредитор и запросить официальный документ, что долг списан.
"А через 30-45 дней заказать отчет в Бюро кредитных историй, что можно сделать бесплатно два раза в год. И, если вдруг долг там продолжает висеть как непогашенный, нужно обращаться в суд с иском об оспаривании кредитной истории. Все права здесь на стороне военнослужащего", - резюмировал политик.