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Силовики опровергли задержание администратора украинского Telegram-канала - РИА Новости, 18.06.2026
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19:45 18.06.2026
Силовики опровергли задержание администратора украинского Telegram-канала

Силовики: задержание администратора украинского Telegram-канала является фейком

© Фото : @maxim.lavrinenkoМаксим Лавриненко
Максим Лавриненко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : @maxim.lavrinenko
Максим Лавриненко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовые структуры России сообщили, что задержание администратора популярного украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками военкомата является постановкой.
  • По сообщению собеседника агентства, постановка направлена на создание иллюзии свободы слова на Украине.
  • Ресурсы, связанные с Лавриненко, могут быть задействованы в ходе будущих политических кампаний на Украине.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Информация о задержании администратора популярного украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками украинского территориального центра комплектования (военкомата) является постановкой, направленной на создание иллюзии свободы слова на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, подобные информационные акции призваны продемонстрировать украинской аудитории и зарубежным наблюдателям наличие в стране независимых медиа и оппозиционных ресурсов.
"Таким образом, на Украине идет иллюзия "свободы слова" и продолжающейся работы оппозиционных ресурсов", - отметил собеседник.
Собеседник агентства также утверждает, что ресурсы, связанные с Лавриненко, могут быть задействованы в ходе будущих политических кампаний на Украине.
"Также ресурсы Лавриненко планируют использовать на ближайших в стране выборах", - добавил представитель силовых структур.
Ранее владелец украинского Telegram-канала "Труха" Лавриненко заявил, что его якобы задержали сотрудники военкомата, связав это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. Минобороны Украины также заявило о якобы задержании владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата, при этом имя задержанного и его связь с "Трухой" прямо не подтвердило.
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