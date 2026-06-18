Краткий пересказ от РИА ИИ Силовые структуры России сообщили, что задержание администратора популярного украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками военкомата является постановкой.

По сообщению собеседника агентства, постановка направлена на создание иллюзии свободы слова на Украине.

Ресурсы, связанные с Лавриненко, могут быть задействованы в ходе будущих политических кампаний на Украине.

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Информация о задержании администратора популярного украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками украинского территориального центра комплектования (военкомата) является постановкой, направленной на создание иллюзии свободы слова на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, подобные информационные акции призваны продемонстрировать украинской аудитории и зарубежным наблюдателям наличие в стране независимых медиа и оппозиционных ресурсов.

"Таким образом, на Украине идет иллюзия "свободы слова" и продолжающейся работы оппозиционных ресурсов", - отметил собеседник.

Собеседник агентства также утверждает, что ресурсы, связанные с Лавриненко, могут быть задействованы в ходе будущих политических кампаний на Украине.

"Также ресурсы Лавриненко планируют использовать на ближайших в стране выборах", - добавил представитель силовых структур.