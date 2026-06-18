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Вэнс рассказал, как США будут принимать решения по Кубе - РИА Новости, 18.06.2026
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19:15 18.06.2026
Вэнс рассказал, как США будут принимать решения по Кубе

Вэнс: США будут принимать решения по Кубе, исходя из дальнейшего курса Гаваны

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс заявил, что дальнейшие действия США в отношении Кубы будут зависеть от поведения Гаваны.
  • Он отметил, что если Куба примет разумные решения, то отношения между странами улучшатся.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты будут принимать решения о действиях в отношении Кубы, исходя из дальнейшего поведения Гаваны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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"Мы посмотрим, что они будут делать, и, очевидно, если они что-то предпримут, мы тоже что-то предпримем. Если они примут разумные решения, наши отношения с этим островом станут намного лучше", - сказал Вэнс журналистам в ответ на вопрос о планах Вашингтона в отношении Кубы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
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В миреКубаГаванаСШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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