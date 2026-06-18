Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации

МОСКВА, 18 июн - пресс-служба курортного комплекса "Сосновая Роща". После реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра.
В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, глава администрации города Ялта Янина Павленко, председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса "Сосновая Роща" Кирилл Пирогов.
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В 2026 году курортный комплекс "Сосновая Роща" реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.
Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка "Можжевеловая роща" площадью 1,7 гектара.
"Продолжается активная структурная работа по модернизации и совершенствованию туристической инфраструктуры, но вместе с тем – и это важно – сохраняется уникальность этого региона. Хочу поблагодарить всех причастных к работе по обновлению канатной дороги и парка. Получилось очень достойно. Слова признательности также Александру Зинуровичу Шамсутдинову лично – за комплексный подход к реновации и реконструкции санатория", – сказал глава Крыма.
В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4*". Сейчас здесь идет реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 миллиардов рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.
"Любой проект обретает смысл, когда он служит людям в их повседневной жизни. Именно с этой целью велась вся работа. Надеемся, восстановленные объекты принесут реальную, ощутимую пользу каждому, кто приезжает сюда отдыхать или живет здесь постоянно. После периода простоя канатная дорога нуждалась в ремонте. Теперь она снова связывает поселок с пляжем, а парк стал удобным местом для прогулок. Впереди масштабные строительные работы на территории бывшего санатория "Марат", которые уже стартовали. Приложим все усилия, чтобы отдых в Гаспре был комфортным", - подчеркнул Шамсутдинов.
Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса на площадке бывшего санатория "Марат" станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.
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