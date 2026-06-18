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В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством - РИА Новости, 18.06.2026
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12:18 18.06.2026
В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством

Цеков назвал угрозы министра обороны Украины бахвальством

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
  • Он заявил, что крымчане уже не раз демонстрировали умение противостоять попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".
"Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников - не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крым является частью великой России, а крымчане уже не один раз демонстрировали силу духа и умение противостоять различным попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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17 июня, 20:00
 
Республика КрымРоссия
 
 
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