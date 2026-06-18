В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
- Он заявил, что крымчане уже не раз демонстрировали умение противостоять попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".
"Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников - не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет", - сказал Цеков РИА Новости.