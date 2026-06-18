В Крыму назвали угрозы министра обороны Украины бахвальством

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".

"Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников - не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет", - сказал Цеков РИА Новости.