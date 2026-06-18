Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил перестать называть вооруженные силы Украины украинской армией.
- Он считает, что ВСУ консолидируются под флагом и идеологией Степана Бандеры, и их следует называть бандеровской армией.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил называть вооруженные силы Украины бандеровской армией.
"Надо нам прекращать называть их украинской армией. Это бандеровская армия, которая ничего общего с Украиной, целеполаганием и определением идентичности, не имеет", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, ВСУ сегодня консолидируются под флагом и идеологией лидера "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры, его соратников и последователей.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.