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В Крыму предложили называть ВСУ бандеровской армией - РИА Новости, 18.06.2026
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07:46 18.06.2026
В Крыму предложили называть ВСУ бандеровской армией

Глава парламента Крыма Константинов предложил называть ВСУ бандеровской армией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил перестать называть вооруженные силы Украины украинской армией.
  • Он считает, что ВСУ консолидируются под флагом и идеологией Степана Бандеры, и их следует называть бандеровской армией.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил называть вооруженные силы Украины бандеровской армией.
"Надо нам прекращать называть их украинской армией. Это бандеровская армия, которая ничего общего с Украиной, целеполаганием и определением идентичности, не имеет", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, ВСУ сегодня консолидируются под флагом и идеологией лидера "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры, его соратников и последователей.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Штирлиц против Мельника и Бандеры: украинская "третья карта" Запада бита
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновСтепан БандераВооруженные силы УкраиныОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Республика Крым
 
 
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