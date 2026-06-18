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В британском зоопарке мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом - РИА Новости, 18.06.2026
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20:16 18.06.2026
В британском зоопарке мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом

В британском зоопарке мужчина столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом

© Фото : Johnsons of Old HurstКрокодил в частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир, Великобритания
Крокодил в частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Johnsons of Old Hurst
Крокодил в частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир, Великобритания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В графстве Кембриджшир злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в мини-зоопарке Johnsons of Old Hurst.
  • Мальчик доставлен в больницу с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное, а по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний мужчина из соседнего графства Норфолк.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир, сообщила местная полиция.
"Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное", - говорится в заявлении полиции графства.
Отмечается, что по подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний мужчина из соседнего графства Норфолк. По оценке полиции, ребенок и толкнувший его мужчина не знакомы.
Инцидент произошел в мини-зоопарке Johnsons of Old Hurst, расположенном на частной ферме.
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