В британском зоопарке мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В графстве Кембриджшир злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в мини-зоопарке Johnsons of Old Hurst.
- Мальчик доставлен в больницу с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное, а по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний мужчина из соседнего графства Норфолк.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Злоумышленник столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир, сообщила местная полиция.
"Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное", - говорится в заявлении полиции графства.
Отмечается, что по подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний мужчина из соседнего графства Норфолк. По оценке полиции, ребенок и толкнувший его мужчина не знакомы.
Инцидент произошел в мини-зоопарке Johnsons of Old Hurst, расположенном на частной ферме.