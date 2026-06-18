Экипажи корабля "Союз МС-29" начали экзаменационные тренировки

Краткий пересказ от РИА ИИ Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-29» начали комплексные экзаменационные тренировки.

В основной экипаж корабля входят космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, в дублирующий — Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхем.

Экипажи уже сдали отдельные экзамены по различным дисциплинам и прошли тренировку по устранению возможных нештатных ситуаций на борту МКС.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 июн - РИА Новости. Комплексные экзаменационные тренировки начались у основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-29", который 14 июля полетит к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

В дублирующем экипаже - космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавт Дениз Бернхем они будут сдавать экзамен на тренажере корабля "Союз МС". Основному экипажу это испытание предстоит пройти 19 июня.

Сессия началась у экипажей 12 мая. Они уже сдали отдельные экзамены по ручному сближению корабля со станцией, по причаливанию и перестыковке с одного модуля на другой, по дистанционному управлению грузовым кораблем "Прогресс МС" в ручном режиме, по ручному управляемому спуску на Землю . Кроме того, они прошли тренировку "типовые полетные сутки" по устранению возможных нештатных ситуаций на борту МКС.

Дубров заявил, что может положиться на любого члена экипажа и уверен во всех, кто будет на МКС во время его полета. Он также выразил уверенность ,что на орбите все будет замечательно.

Космонавт также рассказал, что на экзамене могут попасться разные нештатные ситуации, связанные практически со всеми системами, которые есть на корабле.

"Мы готовы к любым вызовам, в том числе и самым серьезным", - добавил Дубров.