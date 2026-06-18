Единый Социальный кодекс появится в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Единый региональный закон - Социальный кодекс, объединяющий условия и принципы предоставления мер социальной поддержки граждан, появится в Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Все меры поддержки, категории граждан и условия предоставления этих мер закреплены большим количеством законов и разрозненных нормативных правовых актов области. В этой связи поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, терминологию в едином региональном законе – Социальном кодексе Челябинской области", - сказал губернатор в своем обращении к депутатам заксобрания региона.

Он отметил, что это обеспечит прозрачность, доступность и оперативность предоставления поддержки населению. "Правительству региона поручаю подготовить соответствующий законопроект во взаимодействии с законодательным собранием региона", - сказал Текслер

Также в обращении глава региона отметил, что по мере того, как повышается качество жизни и ее продолжительность, растет число южноуральцев старшего возраста, которые заинтересованы вести активный образ жизни.

"И этому всячески нужно способствовать. У нас есть программа активного долголетия, которая охватывает несколько направлений работы. Есть хороший опыт у Челябинска . В городе открыты два Центра активного долголетия – это уникальные пространства, где граждане старшего возраста могут освоить новые полезные навыки, например, владение компьютером или смартфоном, а также уделить время занятиям спортом, творчеством и, конечно, обрести новый круг общения". - рассказал глава региона.

Эту практику необходимо распространить в другие муниципалитеты, считает Текслер. "Центры активного долголетия и подобные им форматы на базе новой или уже созданной инфраструктуры должны появляться во всех муниципалитетах Южного Урала. Даю поручение правительству региона разработать стандарты организации такой работы, а муниципальным образованиям внедрить их в жизнь", - отметил он.

В целом, по словам губернатора, в области 1,2 миллиона южноуральцев получают социальную поддержку – выплаты и социальные услуги за счет областного бюджета.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Наталья Лощинина сообщила, что обращение губернатора Челябинской области к законодательному собранию дает четкое представление о приоритетах развития региона.

"Это уже восьмое обращение Алексея Леонидовича как губернатора Челябинской области, и в каждом из них он особое внимание уделяет социальной сфере: образованию, здравоохранению, социальной поддержке. Ведь это самые основные направления, которые обусловливают благополучие и стабильность общества", - цитирует пресс-служба заксобрания слова Лощининой.

Она отметила, что в обращении шла речь о новом проекте. "Сегодня объявлен новый проект – создание Социального кодекса. Губернатор поручил социальному блоку правительства проанализировать законодательство в социальной сфере, закрепив единые подходы в областном законе – Социальном кодексе Челябинской области. Это поможет нашим жителям лучше ориентироваться в мерах социальной поддержки. Работа будет проводиться совместно с депутатами законодательного собрания и правительством Челябинской области", - пояснила она.

Глава Челябинска Алексей Лошкин добавил, что вместе с конкретной программой действий и поручений для муниципалитетов был услышан ключевой посыл обращения главы региона - "в центре нашего внимания всегда остается человек".