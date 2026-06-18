Захарова высказалась о словах Каллас об обучении Китаем российских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Китай якобы участвует в подготовке российских военных, абсурдными и лживыми.
- Захарова также раскритиковала деятельность Каллас на посту главы евродипломатии.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва считает абсурдными и лживыми заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Китай якобы участвует в подготовке российских военных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми", - сказала Захарова на брифинге.
Она также раскритиковала деятельность Каллас на посту главы евродипломатии.
"Второе, что я хочу сказать: то, как изгадили эту должность Кая Каллас, (Жозеп - ред.) Боррель, превращают высокого представителя Европейского союза по иностранным делам в низкого, в том числе подобными заявлениями", - заявила Захарова.