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Премьер Украины раскритиковала темпы подготовки властей Киева к зиме - РИА Новости, 18.06.2026
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12:43 18.06.2026
Премьер Украины раскритиковала темпы подготовки властей Киева к зиме

Свириденко: Киев не готов к следующему отопительному сезону, есть отставание

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Украины Юлия Свириденко назвала недостаточными темпы подготовки Киева к следующему отопительному сезону.
  • Из госбюджета Украины столице выделили почти 4 миллиарда гривен для мероприятий по подготовке к зиме.
  • Правительство Украины планирует вынести вопрос подготовки Киева к зиме на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко назвала недостаточными темпы подготовки властей Киева к следующему отопительному сезону, по ее словам, столица отстает в выполнении "важных мероприятий".
Мэр Киева Виталий Кличко 6 мая заявил об "угрожающей ситуации" с предстоящим отопительным сезоном и обвинил в этом центральные власти.
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"Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городских властей… Пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, из госбюджета Украины столице выделили почти 4 миллиарда гривен (89,2 миллиона долларов) для мероприятий по подготовке к зиме. Она отметила, что Киев должен быть заблаговременно и "должным образом подготовлен к любым вызовам следующего осенне-зимнего периода".
"Учитывая критическую важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время будет инициировать вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений", - добавила она.
Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко ранее заявлял, что Киеву необходимо около семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ.
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