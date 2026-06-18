Премьер Украины раскритиковала темпы подготовки властей Киева к зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Украины Юлия Свириденко назвала недостаточными темпы подготовки Киева к следующему отопительному сезону.

Из госбюджета Украины столице выделили почти 4 миллиарда гривен для мероприятий по подготовке к зиме.

Правительство Украины планирует вынести вопрос подготовки Киева к зиме на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко назвала недостаточными темпы подготовки властей Киева к следующему отопительному сезону, по ее словам, столица отстает в выполнении "важных мероприятий".

Мэр Киева Виталий Кличко 6 мая заявил об "угрожающей ситуации" с предстоящим отопительным сезоном и обвинил в этом центральные власти.

"Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городских властей… Пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, из госбюджета Украины столице выделили почти 4 миллиарда гривен (89,2 миллиона долларов) для мероприятий по подготовке к зиме. Она отметила, что Киев должен быть заблаговременно и "должным образом подготовлен к любым вызовам следующего осенне-зимнего периода".

"Учитывая критическую важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время будет инициировать вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений", - добавила она.