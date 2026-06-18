"Скрывается проблема": в Китае поразились произошедшему в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит лидеров стран Юго-Восточной Азии на саммит в Казани показал, что национальные интересы для них важнее западных санкций.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Визит лидеров стран Юго-Восточной Азии на саммит в Казани показал, что национальные интересы для них важнее западных санкций, пишет китайское издание South China Morning Post.
"Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил российский город Казань, подав сигнал о центральной роли АСЕАН и показав, что за этим скрывается более неотложная проблема общенационального масштаба — обеспечение бесперебойных поставок топлива в условиях сохранения неопределенности на энергетическом рынке. <…> Двухдневный юбилейный саммит Россия — АСЕАН превратился в небольшую, но показательную проверку влияния Вашингтона в Юго-Восточной Азии", — сообщается в публикации.
Как отмечает издание, лидеры зарубежных делегаций проводят встречи с российским президентом Владимиром Путиным на фоне непрекращающихся попыток Запада усилить давление на Москву.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер встречи.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объединений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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