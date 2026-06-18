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"Скрывается проблема": в Китае поразились произошедшему в Казани - РИА Новости, 18.06.2026
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17:35 18.06.2026 (обновлено: 22:43 18.06.2026)
"Скрывается проблема": в Китае поразились произошедшему в Казани

SCMP: лидеры стран АСЕАН посетили Россию, несмотря на давление со стороны Запада

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани
Президент Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит лидеров стран Юго-Восточной Азии на саммит в Казани показал, что национальные интересы для них важнее западных санкций.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Визит лидеров стран Юго-Восточной Азии на саммит в Казани показал, что национальные интересы для них важнее западных санкций, пишет китайское издание South China Morning Post.
"Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил российский город Казань, подав сигнал о центральной роли АСЕАН и показав, что за этим скрывается более неотложная проблема общенационального масштаба — обеспечение бесперебойных поставок топлива в условиях сохранения неопределенности на энергетическом рынке. <…> Двухдневный юбилейный саммит Россия — АСЕАН превратился в небольшую, но показательную проверку влияния Вашингтона в Юго-Восточной Азии", — сообщается в публикации.
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Вчера, 15:24
Как отмечает издание, лидеры зарубежных делегаций проводят встречи с российским президентом Владимиром Путиным на фоне непрекращающихся попыток Запада усилить давление на Москву.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся деловой форум Россия — АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер встречи.
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Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объединений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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КазаньМалайзияРоссияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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