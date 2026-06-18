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Финансист рассказал, чего ждать россиянам с картами Visa и Mastercard - РИА Новости, 18.06.2026
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04:36 18.06.2026
Финансист рассказал, чего ждать россиянам с картами Visa и Mastercard

Владельцы карт Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка

© AP Photo / Martin MeissnerПлатежные системы Visa и MasterCard
Платежные системы Visa и MasterCard - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Платежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельцы карт Visa и Mastercard в России могут столкнуться с сокращением кешбэка и других бонусов из-за постепенного снижения межбанковской ставки вознаграждения.
  • Поэтапное снижение межбанковского вознаграждения по картам Visa и Mastercard начнется с 2027 года и завершится обнулением ставки с начала 2028 года.
  • По мнению Алексея Кузьмина, поэтапное обнуление межбанковского вознаграждения позволит участникам рынка адаптироваться постепенно и самостоятельно принимать экономические решения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владельцы карт Visa и Mastercard в России с началом их плавного вывода из оборота смогут продолжать пользоваться этим "пластиком", однако постепенно могут столкнуться с сокращением кешбэка и других бонусов со стороны банков, рассказал РИА Новости председатель правления АО "Национальный банк сбережений" Алексей Кузьмин.
В итоге россияне смогут без спешки перейти на альтернативные инструменты платежей, ожидает он.
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В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.
"Для держателей этих карт изменения будут происходить постепенно... В первую очередь, это может затронуть программы кэшбэка, бонусные начисления и другие стимулирующие механизмы, которые традиционно финансируются за счет доходов от эквайринга и межбанковских комиссий", - сказал Кузьмин.
При этом, существенных изменений в части лимитов или доступности самих карт на первоначальном этапе ожидать не стоит, "поскольку банки заинтересованы в плавном переводе клиентов на альтернативные платежные инструменты без создания неудобств для пользователей", пояснил он.
По его мнению, заметный эффект от поэтапного снижения межбанковского вознаграждения вряд ли проявится сразу после введения изменений, а первые результаты можно будет увидеть в течение 2027 года, однако наиболее ощутимый эффект станет заметен в 2028 году.
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"Именно тогда банкам станет экономически менее выгодно поддерживать программы лояльности и инфраструктуру обслуживания по таким картам по сравнению с национальными платежными инструментами", - предположил финансист.
Кузьмин убежден, что с точки зрения регулирования поэтапное обнуление межбанковского вознаграждения по Visa и Mastercard выглядит более эффективным и рыночным механизмом по сравнению с административным установлением жестких сроков вывода карт из оборота.
"Такой подход позволяет участникам рынка адаптироваться постепенно, самостоятельно принимая экономические решения. Банки получают время для перенастройки продуктовых линеек, а клиенты - возможность без спешки перейти на другие платежные инструменты", - пояснил он.
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