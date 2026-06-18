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В Харьковской области возбудили дело против Тины Кароль - РИА Новости, 19.06.2026
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20:11 18.06.2026 (обновлено: 01:19 19.06.2026)
В Харьковской области возбудили дело против Тины Кароль

Против украинской певицы Тины Кароль возбудили дело о дискредитации ВС России

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении украинской певицы Тины Кароль (Либерман Татьяны Григорьевны) возбуждено уголовное дело по статьям о дискредитации ВС РФ и финансировании вооруженных формирований Украины.
  • Дело связано с систематической поддержкой певицей украинских подразделений и ее посещением боевых позиций ВСУ.
  • Инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до 20 лет.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинской певицы Тины Кароль по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании вооруженных формирований Украины, сообщило в Telegram-канале управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
Такое решение, как пояснили в правоохранительных органах, связано с систематической поддержкой певицей украинских подразделений. Кроме этого, артистка посещала боевые позиции ВСУ, в частности — КПП украинских формирований.
"Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины", - добавили в ведомстве.
Певице по инкриминируемым обвинениям грозит до 20 лет тюрьмы.
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