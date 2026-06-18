Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении украинской певицы Тины Кароль (Либерман Татьяны Григорьевны) возбуждено уголовное дело по статьям о дискредитации ВС РФ и финансировании вооруженных формирований Украины.
- Дело связано с систематической поддержкой певицей украинских подразделений и ее посещением боевых позиций ВСУ.
- Инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до 20 лет.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинской певицы Тины Кароль по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании вооруженных формирований Украины, сообщило в Telegram-канале управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
Такое решение, как пояснили в правоохранительных органах, связано с систематической поддержкой певицей украинских подразделений. Кроме этого, артистка посещала боевые позиции ВСУ, в частности — КПП украинских формирований.
"Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины", - добавили в ведомстве.
Певице по инкриминируемым обвинениям грозит до 20 лет тюрьмы.
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии
7 октября 2025, 15:04