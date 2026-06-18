Капибара Савелий из Белгородского зоопарка прервал забастовку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капибара Савелий из Белгородского зоопарка вышел из домика после бойкота.
- Он отказывался выходить к людям после переезда в летний вольер.
- Теперь в его распоряжении есть просторная лужайка, бассейн и кормушка с навесом и сенным матрасом.
- Сотрудники просят посетителей не кричать возле вольера, чтобы дать животному освоиться.
БЕЛГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Капибара Савелий из Белгородского зоопарка вышел из домика после недавнего бойкота, рассказали в зоосаде.
"Савелий изволил выйти и перекусить. Срочные новости: капибарин был замечен в своем личном бассейне, где он с удовольствием уплетал свежую зелень", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Ранее после переезда в летний вольер он отказался выходить к людям и сердито фыркал на сотрудников. Они пояснили, что крохотный домик, в котором Савелий проводил время, — из зимнего вольера, он пахнет домом, поэтому животное предпочло обосноваться именно там.
Теперь же в "летней царской резиденции" в его распоряжении находятся просторная лужайка с газоном и белым клевером, молодая ива, которая со временем даст тень, кустарники, часть которых он уже успел попробовать, кормушка с навесом и сенным матрасом, а также теплый домик с греющей лампой.
Работники просят посетителей не кричать возле вольера, чтобы дать животному освоиться. Как подчеркнули в зоопарке, когда Савелий привыкнет, все смогут дружно любоваться им, но пока ему нужно время.
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