Иран распорядился быстро рассматривать проход судов через Ормуз

Высший совет национальной безопасности также указал на особую ситуацию, связанную с вопросами безопасности, отметив необходимость движения судов в определенное время и по определенному маршруту, которые будут объявлены им. Это необходимо, чтобы избежать морских инцидентов и постепенно увеличить трафик, добавили в иранском Совбезе.