Вэнс переадресовал Рубио вопрос о Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс переадресовал вопрос журналистов о возможном обращении внимания на Кубу после Ирана госсекретарю США Марко Рубио.
- Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным, сказал он.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс переадресовал госсекретарю США Марко Рубио вопрос журналистов о том, возьмутся ли Соединенные Штаты за Кубу после Ирана.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес ранее называл Рубио одним из главных вдохновителей американского давления на власти острова.
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"Вам, ребята, нужно спросить Марко о Кубе... Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают "небольшую остановку" на Кубе.
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
11 января, 15:00