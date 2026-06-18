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Вэнс переадресовал Рубио вопрос о Кубе - РИА Новости, 18.06.2026
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21:48 18.06.2026
Вэнс переадресовал Рубио вопрос о Кубе

Вэнс переадресовал Рубио вопрос о том, возьмутся ли США за Кубу после Ирана

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс переадресовал вопрос журналистов о возможном обращении внимания на Кубу после Ирана госсекретарю США Марко Рубио.
  • Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным, сказал он.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс переадресовал госсекретарю США Марко Рубио вопрос журналистов о том, возьмутся ли Соединенные Штаты за Кубу после Ирана.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес ранее называл Рубио одним из главных вдохновителей американского давления на власти острова.
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"Вам, ребята, нужно спросить Марко о Кубе... Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают "небольшую остановку" на Кубе.
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