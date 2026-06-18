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Верховный лидер Ирана подтвердил свое разрешение на меморандум с США - РИА Новости, 18.06.2026
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20:42 18.06.2026 (обновлено: 21:24 18.06.2026)
Верховный лидер Ирана подтвердил свое разрешение на меморандум с США

Верховный лидер Ирана подтвердил разрешение на заключение меморандума с США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • Меморандум определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает обязательство Ирана не получать ядерное оружие и переговоры по иранской ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США.
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"Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение (на заключение меморандума - ред.)", - говорится в послании Хаменеи, посвященном меморандуму с США и опубликованном его пресс-службой.

Хаменеи также считает, что американский президент Дональд Трамп от "отчаяния" задействовал "все рычаги" для заключения меморандума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом выполнения условий меморандума должно стать снятие антииранских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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