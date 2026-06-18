Верховный лидер Ирана подтвердил свое разрешение на меморандум с США

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"Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение (на заключение меморандума - ред.)", - говорится в послании Хаменеи, посвященном меморандуму с США и опубликованном его пресс-службой.