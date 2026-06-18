США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США по приказу Трампа сняли морскую блокаду с Ирана.
- Вице-президент Вэнс ранее сегодня заявил, что Тегеран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива.
- По его словам, противник не обстреливает корабли вторую ночь подряд.
- Если Тегеран продолжит выполнять условия сделки, то Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке.
- Процесс снятия ограничений на продажу иранской нефти уже запущен.
- Штаты с сегодняшнего дня начинают отсчет 60 суток до итогового соглашения.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Американские Вооруженные силы по приказу Дональда Трампа сняли морскую блокаду с Ирана, утверждает Центральное командование США.
"Соединенные Штаты сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов в соответствии с указанием президента", — говорится в публикации в соцсети Х.
Ранее в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива: обстрелов кораблей не было уже две ночи подряд.
По его словам, если условия сделки будут выполняться и дальше, Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке до доконфликтного уровня. Тем временем, как утверждает Вэнс, набирает обороты процесс снятия ограничений на продажу иранской нефти.
В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно этому документу, они обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
- ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней;
- США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;
- Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
- Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
- стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
По словам Вэнса, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты начинают отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения.