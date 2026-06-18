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США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана - РИА Новости, 18.06.2026
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18:40 18.06.2026 (обновлено: 20:44 18.06.2026)
США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана

Пентагон заявил, что США сняли морскую блокаду с Ирана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США по приказу Трампа сняли морскую блокаду с Ирана.
  • Вице-президент Вэнс ранее сегодня заявил, что Тегеран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива.
  • По его словам, противник не обстреливает корабли вторую ночь подряд.
  • Если Тегеран продолжит выполнять условия сделки, то Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке.
  • Процесс снятия ограничений на продажу иранской нефти уже запущен.
  • Штаты с сегодняшнего дня начинают отсчет 60 суток до итогового соглашения.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Американские Вооруженные силы по приказу Дональда Трампа сняли морскую блокаду с Ирана, утверждает Центральное командование США.
"Соединенные Штаты сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов в соответствии с указанием президента", — говорится в публикации в соцсети Х.
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Ранее в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива: обстрелов кораблей не было уже две ночи подряд.
По его словам, если условия сделки будут выполняться и дальше, Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке до доконфликтного уровня. Тем временем, как утверждает Вэнс, набирает обороты процесс снятия ограничений на продажу иранской нефти.
В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно этому документу, они обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
  • ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней;
  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;
  • Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
  • Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
  • стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
По словам Вэнса, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты начинают отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения.
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