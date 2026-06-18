США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана

Ранее в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива: обстрелов кораблей не было уже две ночи подряд.

В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно этому документу, они обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того: