Президент Ирана оценил меморандум с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим документом.
- Меморандум предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
- Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим.
Он отметил, что Иран неизменно остается привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.