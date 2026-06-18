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Президент Ирана оценил меморандум с США - РИА Новости, 18.06.2026
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13:45 18.06.2026 (обновлено: 13:49 18.06.2026)
Президент Ирана оценил меморандум с США

Президент Ирана назвал меморандум с США историческим

© Фото : Irna ImagesПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Irna Images
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим документом.
  • Меморандум предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
  • Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим.
"Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении", - написал Пезешкиан в соцсети X, опубликовал текст меморандума на английском языке.
Он отметил, что Иран неизменно остается привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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