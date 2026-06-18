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Меморандум с Ираном на подпись Трампу принес Рубио - РИА Новости, 18.06.2026
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02:51 18.06.2026
Меморандум с Ираном на подпись Трампу принес Рубио

Рубио подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном черным маркером

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио принес меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на подпись президенту Дональду Трампу во время ужина в Версале.
  • Дональд Трамп подписал один из листов меморандума черным маркером в присутствии других участников ужина, включая президента Франции Эммануэля Макрона.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на подпись президенту Штатов Дональду Трампу принес во время ужина в Версале госсекретарь Марко Рубио, следует из распространенной пресс-службой американского лидера видеозаписи.
Трамп черным маркером оставил подпись на одном из листов бумаги, можно разглядеть, что на нем более 10 строк текста. Затем Трамп добавил подписанную страницу к другим и вернул Рубио. В это время его поздравлял президент Франции Эммануэль Макрон, сидевший по левую руку. Другие участники ужина, включая первую леди Бриджит, сидевшую справа от Трампа, аплодировали.
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Рубио унес несколько листов, точное количество и содержание которых пока неизвестно. На оборотной стороне последнего был заметен печатный текст.
Иран и США ранее в июне подтвердили завершение работы над меморандумом. Документ, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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