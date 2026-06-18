Меморандум с Ираном на подпись Трампу принес Рубио

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на подпись президенту Штатов Дональду Трампу принес во время ужина в Версале госсекретарь Марко Рубио, следует из распространенной пресс-службой американского лидера видеозаписи.