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США должны вывести из-под санкций иранскую нефть, заявили в МИД ИРИ - РИА Новости, 18.06.2026
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02:20 18.06.2026 (обновлено: 02:34 18.06.2026)
США должны вывести из-под санкций иранскую нефть, заявили в МИД ИРИ

Исмаил Багаи: США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США подписали меморандум, согласно которому из санкций сделают исключение для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных.
  • Иранская нефть должна быть выведена из-под санкций с сегодняшнего дня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАНА, 18 июн - РИА Новости. США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Вывод нефти из-под санкций начинается сегодня и должен продолжаться во время переговоров", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
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Он заявил об этом после того, как сообщил о подписании меморандума с США, согласно которому до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных, обеспечив все необходимые для этого услуги. Сам текст был опубликован иранским госагентством IRNA.
Окончательно санкции предполагается снять итоговой договоренностью, которая решит проблему иранского атома.
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