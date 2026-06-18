США должны вывести из-под санкций иранскую нефть, заявили в МИД ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США подписали меморандум, согласно которому из санкций сделают исключение для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных.
- Иранская нефть должна быть выведена из-под санкций с сегодняшнего дня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАНА, 18 июн - РИА Новости. США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Вывод нефти из-под санкций начинается сегодня и должен продолжаться во время переговоров", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Он заявил об этом после того, как сообщил о подписании меморандума с США, согласно которому до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных, обеспечив все необходимые для этого услуги. Сам текст был опубликован иранским госагентством IRNA.
Окончательно санкции предполагается снять итоговой договоренностью, которая решит проблему иранского атома.