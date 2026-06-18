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Переговоров о ракетной программе Ирана не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 18.06.2026
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01:36 18.06.2026
Переговоров о ракетной программе Ирана не будет, заявили в МИД

Багаи: Иран ни с кем не будет вести переговоры о ракетной программе

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет вести переговоры о своей ракетной программе ни с США, ни с кем-либо еще, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Меморандум с США об окончании конфликта не предусматривает переговоры о ракетной программе Ирана.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран не будет вести переговоры о своей ракетной программе ни с США, ни с кем-либо еще, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Наши ракеты нужны лишь для того, чтобы их запускать, а не для переговоров. Мы не будем говорить ни с кем о нашей обороноспособности ни в одном (переговорном) процессе", - сказал Багаи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Дипломат заявил об этом после объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта. В самом тексте не упоминается ракетная программа как предмет будущих переговоров, который Тегеран и Вашингтон проведут для достижения финальной договоренности, призванной решить проблему иранского атома и санкций.
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