Переговоров о ракетной программе Ирана не будет, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не будет вести переговоры о своей ракетной программе ни с США, ни с кем-либо еще, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
- Меморандум с США об окончании конфликта не предусматривает переговоры о ракетной программе Ирана.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран не будет вести переговоры о своей ракетной программе ни с США, ни с кем-либо еще, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Наши ракеты нужны лишь для того, чтобы их запускать, а не для переговоров. Мы не будем говорить ни с кем о нашей обороноспособности ни в одном (переговорном) процессе", - сказал Багаи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Дипломат заявил об этом после объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта. В самом тексте не упоминается ракетная программа как предмет будущих переговоров, который Тегеран и Вашингтон проведут для достижения финальной договоренности, призванной решить проблему иранского атома и санкций.